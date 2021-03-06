Три украинки вышли в финал чемпионата мира по прыжкам в высоту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Три украинские легкоатлетки выступили в квалификации чемпионата мира, который проходит в польском Торуне, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Детали
Все три украинские прыгуньи в высоту - Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко - вышли в финал чемпионата Европы в помещении, который состоится 7 марта. Для преодоления квалификации девушкам хватило преодолеть высоту 1м 91см.
Стоит отметить, что в квалификации прыжков в высоту участвовали 17 легкоатлеток. По регламенту соревнований, в финал проходили те прыгуньи, принявших высоту 1,94 метра или попали в топ-8 лучших.
дополнение
Сваи магучие является лидером мирового рейтинга в прыжках в высоту. Лучший результат сезона Украинский - 2,06 метра - один из лучших прыжков в высоту в истории на соревнованиях в помещении.