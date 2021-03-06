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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61131 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 82476 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112201 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147549 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197069 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 280783 просмотра

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Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Киев  •  УНН

 • 19667 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Торунь. Об этом пишет УНН со ссылкой на НОК Украины в Twitter.

Детали

Это первая медаль Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике, который украинка получила второго дня соревнований.

Действующий бронзовый призер зимних континентальных первенств Марина Бех-Романчук прыгнула на 6.92 м, показав лучший результат соревнований.

Напомним

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук с серебром завершила выступления на турнире “ISTAF INDOOR” в Берлине. Ассоциация спортивных журналистов Украины определила топ-10 украинских спортсменов 2020 года, куда вошла и Бех-Романчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три украинки вышли в финал чемпионата мира по прыжкам в высоту

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