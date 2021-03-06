Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Торунь. Об этом пишет УНН со ссылкой на НОК Украины в Twitter.
Детали
Это первая медаль Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике, который украинка получила второго дня соревнований.
Действующий бронзовый призер зимних континентальных первенств Марина Бех-Романчук прыгнула на 6.92 м, показав лучший результат соревнований.
Напомним
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук с серебром завершила выступления на турнире “ISTAF INDOOR” в Берлине. Ассоциация спортивных журналистов Украины определила топ-10 украинских спортсменов 2020 года, куда вошла и Бех-Романчук.
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