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Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии

Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 15:04  •  7270 просмотра

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Министерство цифровой трансформации предоставило украинцам советы, как оставаться на связи и иметь доступ к интернету во время отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками на энергосистему Украины: проверить наличие интернет-провайдеров с x-PON-сетями, найти ближайшую устойчивую точку доступа к интернету и настроить мобильную связь.

Как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии рассказали в Минцифре, передает УНН.

Из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины - под постоянными атаками. В части областей уже происходят плановые отключения электроэнергии. Подготовили 3 простых совета, чтобы вы всегда оставались на связи и имели доступ к интернету. Учитесь, работайте и общайтесь с близкими несмотря на действия врага. Смотрите инфографику и отправляйте сообщение знакомым.

- говорится в заметке Минцифры.

Детали

В Министерстве цифровой трасформации украинцам советуют проверить возможность подключения к интернет-провайдеру, имеющему x-PON сеть.

Заранее узнать где находится ближайший к вам пункт несокрушимости.

А также дали советы, как настроить мобильную связь.

Контекст

 За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.  

В ГУР убеждены, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Таким образом они пытаются компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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