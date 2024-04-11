Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии

Как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии рассказали в Минцифре, передает УНН.

Из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины - под постоянными атаками. В части областей уже происходят плановые отключения электроэнергии. Подготовили 3 простых совета, чтобы вы всегда оставались на связи и имели доступ к интернету. Учитесь, работайте и общайтесь с близкими несмотря на действия врага. Смотрите инфографику и отправляйте сообщение знакомым. - говорится в заметке Минцифры.

Детали

В Министерстве цифровой трасформации украинцам советуют проверить возможность подключения к интернет-провайдеру, имеющему x-PON сеть.

Заранее узнать где находится ближайший к вам пункт несокрушимости.

А также дали советы, как настроить мобильную связь.

Контекст

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

В ГУР убеждены, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Таким образом они пытаются компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой.

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