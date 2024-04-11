Центрэнерго о разрушенной Трипольской ТЭС: масштабы разрушений - ужасные

Центрэнерго прокомментировал уничтожение Трипольской ТЭС во время массированной ракетной атаки, назвав это "черным днем в истории Центрэнерго", сообщает УНН.

"Черный день в истории "Центрэнерго". В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся наша генерация", - пишет Центрэнерго.

Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся - об этом заявил председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота.

На сегодня, "Центрэнерго" потеряла 100 процентов генерации

Напомним

российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.