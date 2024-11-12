Три человека пострадали от вечернего удара рф по Харькову

В Харькове в результате обстрелов российских войск накануне пострадали три человека, повреждены жилые дома, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

22:10, Харьков, Холодногорский район. В результате обстрела повреждено 2-этажное здание, остекление окон 20 жилых домов. Пострадали три человека: мужчины 22, 38 лет и женщина 34 года - написал Синегубов.

По его словам, в 22:46 враг снова ударил по тому же району Харькова, в результате обстрела повреждены окна многоквартирного дома.

В 15:57 11 ноября, по данным председателя ОГА, в Купянске-Узловом на Купянщине в результате вражеского обстрела горел частный дом.

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