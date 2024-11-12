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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 100030 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 111016 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 115468 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 116910 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 118165 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три человека пострадали от вечернего удара рф по Харькову

Три человека пострадали от вечернего удара рф по Харькову

Киев  •  УНН

06:56 • 4193 просмотра

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В Харькове в результате обстрелов повреждены жилые дома, пострадали три человека. В селе Купянск-Узловой зафиксировано возгорание частного дома из-за обстрела.

В Харькове в результате обстрелов российских войск накануне пострадали три человека, повреждены жилые дома, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

22:10, Харьков, Холодногорский район. В результате обстрела повреждено 2-этажное здание, остекление окон 20 жилых домов. Пострадали три человека: мужчины 22, 38 лет и женщина 34 года

- написал Синегубов.

По его словам, в 22:46 враг снова ударил по тому же району Харькова, в результате обстрела повреждены окна многоквартирного дома.

В 15:57 11 ноября, по данным председателя ОГА, в Купянске-Узловом на Купянщине в результате вражеского обстрела горел частный дом.

В Харькове прогремел взрыв - мэр11 ноября 2024, 20:08 • 15664 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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