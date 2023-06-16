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Три дома полностью разрушены и еще 28 повреждены из-за атаки рф на Киевщину - МВД

Киев • УНН

 • 1050049 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. По данным министерства внутренних дел Украины из-за ракетного удара по Киевской области полностью разрушены три дома, еще 28 нуждаются в ремонте. Ранения получили четыре человека, среди них - двое детей, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.

Три дома полностью разрушены и еще 28 повреждены из-за атаки рф на Киевщину - МВД

Цитата

"По уточненной информации, в результате ракетного удара оккупантов, 3 дома полностью разрушены, 13 требуют капитального ремонта, еще 15 — имеют незначительные повреждения. Пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей. Они имеют легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Видео последствий российской атаки опубликовал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Дополнение

В свою очередь глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщал, что в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них – 1 ребенок.

По его словам, на этот раз враг атаковал область ракетами и БПЛА.

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