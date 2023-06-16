Три будинки повністю зруйновані та ще 28 пошкоджені через атаку рф на Київщину - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За даними міністерства внутрішніх справ України через ракетний удар на Київську область повністю зруйновані три будинки, ще 28 потребують ремонту. Поранення отримали чотири людини, серед них - двоє дітей, пише УНН із посиланням на МВС України.
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"За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару окупантів, 3 будинки повністю зруйновані, 13 потребують капітального ремонту, ще 15 — мають незначні пошкодження. Постраждало 4 особи: двоє дорослих та двоє дітей. Вони мають легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні МВС у Telegram.
Відео наслідків російської атаки опублікував Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Доповнення
В свою чергу голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина.
За його словами, цього разу ворог атакував область ракетами та БПЛА.