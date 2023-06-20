Треть украинцев из-за российской войны стала беженцами - ООН

Детали

Каролина Линдхольм Биллинг рассказала, что количество беженцев в Европе сейчас больше на 20% с 2021 года из-за вторжения россии в Украину. Украинские беженцы нуждаются в помощи с жильем, трудоустройством и возвращением домой.

6 млн 300 тысяч украинцев, в большинстве это дети и женщины, ищут сейчас защиты в европейских странах. Биллинг отмечает, что в ООН помогают с восстановлением документов и возвращением в Украину, для этого пострадавшим следует обратиться в Офис Верховного комиссара по правам человека.

Самым большим вызовом для ООН, говорит представительница, была агрессия рФ, которая разрушила логистические цепи и возможность эвакуировать людей из опасных территорий, подвозить им еду и воду стала сложнее.

Дополнение

Сейчас внутренне перемещенным лицам помогают переселяться в более безопасные области Украины, такие как Киевская или Черниговская. Для них разворачивают лагеря для беженцев, обеспечивают гуманитарной помощью.

Кроме этого ООН развернули программу по восстановлению домов, говорит Каролина Биллинг.

Тем, чье жилье повреждено в следствие военных действий, помогают с установкой окон, крыш, латанием дыр и т.п. Таким образом в этом году восстановили более 12 тысяч домов для более 76 тысяч украинцев. Люди, которые нуждаются в помощи, получают средства или материалы для восстановления домов.

Пострадавшим без жилья предоставляются мобильные дома, которые можно собрать самостоятельно, в этом году предоставили уже 96 тысяч таких комплектов, а в прошлом – 156 тысяч.

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