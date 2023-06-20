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Третина українців через російську війну стала біженцями - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Третина українців вимушено покинули свої домівки через агресію росії в Україні. Це більше 6 млн, які потребують допомоги у відновленні житла і поверненні додому, про це під час пре-конференції повідомила представниця Управління Верховного комісара ООН Кароліни Ліндхольм Біллінг, пише УНН.

Третина українців через російську війну стала біженцями - ООН

Деталі

Кароліна Ліндхольм Біллінг розповіла, що кількість біженців в Європі зараз більша на 20% з 2021 року через вторгнення росії до України. Українські біженці потребують допомоги із житлом, працевлаштуванням і поверненням додому.

6 млн 300 тисяч українців, в більшості це діти і жінки, шукають зараз захисту в європейських країнах. Біллінг зазначає, що в ООН допомагають з відновленням документів і поверненням в Україну, для цього постраждалим слід звернутись до Офісу Верховного комісара з прав людини.

Найбільшим викликом для ООН, каже представниця, була агресія рф, яка зруйнувала логістичні ланцюги і можливість евакуйовувати людей з найнебезпечніших територій, підвозити їм їжу і воду стала складнішою.

Доповнення 

Зараз внутрішньо переміщеним особам допомагають переселятись у більш безпечні області України, такі як Київська чи Чернігівська. Для них розгортають табори для біженців, забезпечують гуманітарною допомогою.

Крім цього ООН розгорнули програму з відновлення осель, каже Кароліна Біллінг.

Тим, кого житло пошкоджене в наслідок військових дій, допомагають з встановленням вікон, дахів, латанням дірок і т.п. Таким чином в цьому році відновили більше 12 тисяч будинків для більш як 76 тисяч українців. Люди, які потребують допомоги, отримують кошти або матеріали для відновлення осель.

Постраждалим без житла надаються мобільні будинки, які можна зібрати самостійно, в цьому році надали уже 96 тисяч таких комплектів, а минуло – 156 тисяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість біженців у світі зросла до 110 мільйонів – ООН

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