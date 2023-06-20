Третина українців через російську війну стала біженцями - ООН

КИЇВ. 20 червня. УНН. Третина українців вимушено покинули свої домівки через агресію росії в Україні. Це більше 6 млн, які потребують допомоги у відновленні житла і поверненні додому, про це під час пре-конференції повідомила представниця Управління Верховного комісара ООН Кароліни Ліндхольм Біллінг, пише УНН.