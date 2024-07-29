Один из крупнейших торговых центров Днепра, «Приозерный», который был передан на баланс ПриватБанка выставлен на аукцион через СЕТАМ. Известно о стартовой цене и гарантийном взносе. Пишет УНН со ссылкой на OpenMarket - СЕТАМ.

ПриватБанк объявил продажу торгового центра «Приозерный», в рамках программы реализации неоперационной недвижимости банка.

ПриватБанк успешно отстоял в судах право собственности на ТЦ «Приозерный», который был передан на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации банка. Ритейл не является банковским делом, поэтому сегодня мы предлагаем на открытых торгах очень интересный объект, который может стать одним из лидеров на рынке торгово-развлекательных услуг. - сообщает Елена Евтушенко, руководитель Направления управления недвижимостью ПриватБанка.

Справочно

«Приозерный» - это современный шести этажный центр, построенный в 2009 году, расположенный в центральной части города, рядом с Центральным рынком и вокзалами.

Это делает его особенно привлекательным для развития ритейла.

В состав лота входит сам торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Площадь Озерная (Боброва), д. 1, и 12 земельных участков.

Согласно информации СЕТАМ:

430 060 700,00 грн с НДС является стартовой ценой;

При этом гарантийный взнос - 21 503 035 грн.

Указывается дата проведения аукциона: 28 августа 2024 года.

Информация по поводу продажи ТЦ «Приозерный» здесь.

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