Тренер и лидер "Детройта" расхвалили игру украинца Михайлюка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Представители “Детройт Пистонс” — наставник Дуэйн Кейси и форвард Брейк Гриффин, положительно оценили вклад украинца Святослава Михайлюка в победу над “Орландо Мэджик” (103:88), сообщает УНН со ссылкой на “fox2detroit”.
“Святослав Михайлюк хорошо поработал. Думаю, он проделал отличную работу в защите. Конечно, когда он попадает в кольцо, это очень важно. Блейк Гриффин находил его, и Святослав забивал с дальней дистанции. Михайлюк играл с большой уверенностью, но все начинается с его защиты”, — отметил наставник клуба.
По словам Гриффина, украинец стал открытием матча с “Мэджик”.
“Михайлюк стал открытием игры. Он хорошо показал себя в нападении, но основную роль сыграло его выступление в защите. Когда он отмечается такими вещами, то остается на площадке дольше. Я ценю его усилия, которые увидел еще в тренировочном лагере”, — добавил Гриффин.
Заметим, что нынешней кампании показатели Михайлюка составляют 4,8 очка, 1,3 передачи, 1,1 подбора в среднем за 16 игровых минут в 12 матчах.