Тренер та лідер "Детройта" розхвалили гру українця Михайлюка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представники “Детройт Пістонс” — наставник Двейн Кейсі та форвард Брейк Гріффін, позитивно оцінили вклад українця Святослава Михайлюка у перемогу над “Орландо Меджик” (103:88), повідомляє УНН з посиланням на “fox2detroit”.
“Святослав Михайлюк добре попрацював. Думаю, він виконав відмінну роботу в захисті. Звичайно, коли він потрапляє в кільце, це дуже важливо. Блейк Гріффін знаходив його, і Святослав забивав з дальньої дистанції. Михайлюк грав з великою впевненістю, але все починається з його захисту”, — наголосив наставник клубу.
За словами Гріффіна, українець став відкриттям матчу з “Меджик”.
“Михайлюк став відкриттям гри. Він добре показав себе в нападі, але основну роль зіграв його виступ у захисті. Коли він відзначається такими речами, то залишається на майданчику довше. Я ціную його зусилля, які побачив ще в тренувальному таборі”, — додав Гріффін.
Зауважимо, що нинішньої кампанії показники Михайлюка становлять 4,8 очка, 1,3 передачі, 1,1 підбирання в середньому за 16 ігрових хвилин в 12 матчах.