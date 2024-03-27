Трем высокопоставленным чиновникам рф сообщили о подозрении: помогали переправлять морем российских военных и технику на фронт

Сообщено о подозрении трем высокопоставленным чиновникам рф, которые обеспечили переправку морем российских военных и техники на фронт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора заместителю министра транспорта рф, руководителю федерального агентства морского и речного транспорта и руководителю федерального государственного бюджетного учреждения "администрация морских портов Азовского моря" сообщено о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины) - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые осенью 2022 года организовали и обеспечили условия для переправки морским транспортом личного состава вс рф и других вооруженных формирований рф, военной техники, средств поражения на временно оккупированную территорию Украины. Таким образом, как указывается, они помогли высшему военно-политическому руководству рф в ведении агрессивной войны против Украины.

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