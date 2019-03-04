Транзит газа через Украину увеличился на более чем 14%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-феврале 2019 года вырос на 14,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,463 млрд куб. м. Об этом свидетельствует статистика АО "Укртрансгаз", передает УНН.
Согласно статистическим данным "Укртрансгаза", за два месяца этого года транзит газа составил 13,463 млрд куб. м (при 20°С), тогда как в январе-феврале 2018 года он составлял 11,781 млрд куб. м (20°С). Таким образом, рост составил 14,28%.
В феврале 2019 года транзит газа по территории Украины, по данным "Укртрансгаза", достиг 6,057 млрд куб. м (при 20°С) против 5,726 млрд куб. м (при 20°С) в феврале 2018 года. Таким образом, рост объемов транзита в феврале этого года против февраля 2018 года составил 5,78%.
Напомним, в ПХГ Украины осталось 9,6 млрд куб. м газа.