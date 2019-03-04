Транзит газу через Україну збільшився на понад 14%

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Транзит природного газу через газотранспорту систему України у січні-лютому 2019 року зріс на 14,28% проти аналогічного періоду минулого року - до 13,463 млрд куб. м. Про це свідчить статистика АТ "Укртрансгаз", передає УНН.

Згідно зі статистичними даними "Укртрансгазу", за два місяці цього року транзит газу становив 13,463 млрд куб. м (при 20°С), тоді як у січні-лютому 2018 року він становив 11,781 млрд куб. м (при 20°С). Таким чином, зростання сягнуло 14,28%.

У лютому 2019 року транзит газу територією України, за даними "Укртрансгазу", сягнув 6,057 млрд куб. м (при 20°С) проти 5,726 млрд куб. м (при 20°С) у лютому 2018 року. Таким чином, зростання обсягів транзиту у лютому цього року проти лютого 2018 року становило 5,78%.

Нагадаємо, у ПСГ України залишилося 9,6 млрд куб. м газу.

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