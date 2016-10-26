Транспортное движение на улице Б.Хмельницкого и Крещатик частично ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Из-за реконструкции подземного перехода на улице Богдана Хмельницкого и Крещатик в Киеве транспортное движение будет частично ограничено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, до 30 октября на улице Богдана Хмельницкого в пределах дома № 40/1 на улице Крещатик и с 30 октября по 10 ноября с 22:00 до 6:00 и в выходные дни на улице Крещатик на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого будет временно ограничено движение транспортных средств.
Такие изменения связаны с выполнением подготовительных работ по реконструкции подземного перехода на примыкании улиц Богдана Хмельницкого до улицы Крещатик в Шевченковском районе.
Во время выполнения строительных работ будет обеспечено свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.