Транспортний рух на вулиці Б.Хмельницького та Хрещатик частково обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Через реконструкцію підземного переходу на вулиці Богдана Хмельницького та Хрещатик у Києві транспортний рух буде частково обмежено. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, до 30 жовтня на вулиці Богдана Хмельницького в межах будинку № 40/1 на вулиці Хрещатик та з 30 жовтня до 10 листопада з 22:00 до 6:00 та у вихідні дні на вулиці Хрещатик на перетині з вулицею Богдана Хмельницького буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів.
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Такі зміни пов’язані з виконанням підготовчих робіт із реконструкції підземного переходу на примиканні вулиць Богдана Хмельницького до вулиці Хрещатик у Шевченківському районі.
Під час виконання будівельних робіт буде забезпечено вільний і безпечний рух пішоходів та транспортних засобів.