Трампу не разрешили вызвать в суд членов спецкомитета: адвокаты думают над следующим шагом
Киев • УНН
Федеральный судья отказал адвокатам Трампа в возможности вызвать в суд членов Специального комитета Палаты представителей по делу о выборах 2020 года.
Федеральный судья, который рассматривает дело о выборах 2020 года против бывшего президента Дональда Трампа, отклонил запрос его юристов о разрешении вызвать в суд членов специального комитета Палаты представителей и других лиц для предоставления доказательств в будущем судебном процессе. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
Судья Таня Чуткан в понедельник отклонила просьбу Трампа после того, как его адвокаты обратились в суд в октябре с просьбой утвердить повестки для документов от Национального управления архивов и документации, Комитета администрации Палаты представителей Бенни Томпсона, председателя Палаты представителей от Демократической партии по делу 6 января.
Адвокаты Трампа утверждают, что не хватает записей из ныне распущенного комитета, которые они хотели бы подготовить к суду. Но члены комитета утверждают, что недостающих материалов нет.
Защитники Трампа пока не комментируют, будут ли они оспаривать решение судьи.
Бывший президент не признал себя виновным по четырем обвинениям в том, что он пытался отменить результаты президентских выборов 2020 года.
Адвокаты Трампа попросили Чаткан отказаться от участия в деле, но она сказала, что не будет этого делать.
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Трампу не разрешили вызвать в суд членов спецкомитета: адвокаты думают над следующим шагом
Федеральный судья отказал адвокатам Трампа в возможности вызвать в суд членов Специального комитета Палаты представителей по делу о выборах 2020 года.
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