Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп уволил директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. Об этом американский лидер написал в Twitter, передает УНН.
“Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года была крайне неточной, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество... Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности”, — сообщил Трамп.
Он уточнил, что речь идет о таких нарушениях, как голосование от имени умерших людей, недопущения наблюдателей на избирательные участки, а также “глюки” в машинах для голосования, в которых менялись голоса.
Ранее о возможном увольнении Кребса сообщали The Hill и Reuters. Как писала The Hil, перед президентскими выборами в США агентство создало сайт Rumor control (“Контроль слухов”) для борьбы с дезинформацией и непроверенными источниками во время голосования. Ресурс частности опровергал некоторые заявления команды Трампа о возможном мошенничестве и нарушениях в ходе выборов.
Ранее Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористичного центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны.