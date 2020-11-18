Трамп звільнив главу агентства з кібербезпеки США

“Нещодавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів 2020 року була вкрай неточною, оскільки відбувалися масові порушення і шахрайство... Тому з сьогоднішнього дня Кріс Кребс був звільнений з поста директора Агентства з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки”, — повідомив Трамп.

Він уточнив, що мова йде про такі порушення, як голосування від імені померлих людей, недопущення спостерігачів на виборчі дільниці, а також “глюки” в машинах для голосування, через які змінювалися голоси.

Раніше про можливе звільнення Кребса повідомляли The Hill і Reuters. Як писала The Hil, перед президентськими виборами в США агентство створило сайт Rumor control (“Контроль чуток”) для боротьби з дезінформацією і неперевіреними джерелами під час голосування. Ресурс зокрема спростовував деякі заяви команди Трампа про можливе шахрайство і порушення під час виборів.

Раніше Трамп відправив у відставку міністра оборони Марка Еспера і призначив главу Національного контртеррористичного центру Кристофера Міллера виконуючим обов’язку керівника оборонного відомства країни.