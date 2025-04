Трамп заявил, что уволил Флинна за ложь

"Я был вынужден уволить генерала Флинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. Он признал свою вину за эту ложь. Это позор, потому что его действия во время передачи власти были законными. Скрывать было нечего!" - написал Д.Трамп.

Напомним, Д.Трамп впервые прокомментировал показания М.Флинна, в очередной раз подчеркнув, что между Россией и его командой во время президентской кампании "не было никакого сговора".

Как сообщал УНН, экс-советник М.Флинн признал дачу ложных показаний ФБР относительно контактов с бывшим послом России Сергеем Кисляком.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2017 г.