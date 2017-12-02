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Трамп заявив, що звільнив Флінна за брехню

Трамп заявив, що звільнив Флінна за брехню

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив у лютому свого радника Майкла Флінна за його брехню віце-президенту Майку Пенсу і ФБР. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

"Я був вимушений звільнити генерала Флінна тому, що він брехав віце-президенту і ФБР. Він визнав свою вину за цю брехню. Це ганьба, тому що його дії під час передачі влади були законними. Приховувати не було чого!" - написав Д.Трамп.

Нагадаємо, Д.Трамп вперше прокоментував свідчення М.Флінна, вчергове наголосивши, що між Росією та його командою під час президентської кампанії "не було жодної змови".

Як повідомляв УНН, екс-радник М.Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2017 г.

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