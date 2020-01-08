Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире, пишет УНН.
“Мы не понесли никаких потерь. Все наши солдаты в безопасности, а нашим военным базам был нанесен лишь минимальный ущерб”, — заявил глава государства.
8 января Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. В Пентагоне сообщили, что обстрелам подверглись как минимум два объекта: аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад. Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что в общей сложности Иран выпустил 15 ракет. По данным Reuters, Тегеран запустил 22 ракеты.
Как сообщал УНН, власть в Багдаде заранее сообщила американских официальных лиц о том, по которым военных базах Иран нанесет ракетные удары.