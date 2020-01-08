Трамп заявив про відсутність жертв серед американців після атаки Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Американські військові не постраждали при атаці Ірану на авіабази в Іраку, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, звертаючись до населення країни в прямому ефірі, пише УНН.
“Ми не понесли ніяких втрат. Всі наші солдати в безпеці, а нашим військовим базам було завдано лише мінімальний збиток”, — заявив глава держави.
8 січня Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку. У Пентагоні повідомили, що обстрілу зазнали як мінімум два об’єкти: аеропорт Ербіля і авіабаза Айн аль-Асад. Bloomberg з посиланням на двох американських чиновників повідомив, що в цілому Іран випустив 15 ракет. За даними Reuters, Тегеран запустив 22 ракети.
Як передавав УНН, влада у Багдаді заздалегідь повідомила американських офіційних осіб про те, по яких військових базах Іран завдасть ракетні удари.