Трамп заявив про відсутність жертв серед американців після атаки Ірану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Американські військові не постраждали при атаці Ірану на авіабази в Іраку, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, звертаючись до населення країни в прямому ефірі, пише УНН.

“Ми не понесли ніяких втрат. Всі наші солдати в безпеці, а нашим військовим базам було завдано лише мінімальний збиток”, — заявив глава держави.

8 січня Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку. У Пентагоні повідомили, що обстрілу зазнали як мінімум два об’єкти: аеропорт Ербіля і авіабаза Айн аль-Асад. Bloomberg з посиланням на двох американських чиновників повідомив, що в цілому Іран випустив 15 ракет. За даними Reuters, Тегеран запустив 22 ракети.

Як передавав УНН, влада у Багдаді заздалегідь повідомила американських офіційних осіб про те, по яких військових базах Іран завдасть ракетні удари.

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