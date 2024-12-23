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Трамп заявил, что хотел бы временно оставить TikTok

Трамп заявил, что хотел бы временно оставить TikTok

Киев  •  УНН

 • 6257 просмотра

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Дональд Трамп выразил желание временно сохранить TikTok в США, несмотря на запланированный запрет через месяц. Решение пришло после встречи с CEO компании и впечатляющих показателей просмотров.

За месяц до запланированного запрета TikTok в США новоизбранный президент Дональд Трамп выразил желание сохранить популярное приложение на некоторое время.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мы должны начать думать, потому что, знаете, мы зашли на TikTok, и получили замечательную реакцию - миллиарды просмотров, миллиарды и миллиарды просмотров

- сказал Трамп во время встречи со своими сторонниками в Финиксе, штат Аризона.

Трамп рассказал, что ему показали график с рекордными показателями TikTok, и это произвело на него большое впечатление. После этого он отметил, что, возможно, стоит оставить приложение еще на некоторое время.

В понедельник Трамп встретился с генеральным директором TikTok и заявил, что испытывает «теплые чувства» к приложению.

Ранее

Президент Джо Байден ранее подписал закон, который требует от китайской компании ByteDance продать TikTok до 19 января, иначе платформу запретят.

ByteDance оспаривает этот закон, и Верховный суд США рассмотрит дело 10 января. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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