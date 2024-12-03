Трамп установил дедлайн для ХАМАС по освобождению израильских заложников

Трамп пригрозил ХАМАСу, что израильские заложники должны быть освобождены до 20 января, иначе он "устроит настоящий ад" на Ближнем Востоке. Об этом сообщает новоизбранный президент США Дональд Трамп, передает УНН.

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Дональд Трамп назвал данную ситуацию бесчеловечной и призвал ответственных немедленно прекратить эти действия.

Трамп отметил, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда он рассчитывает вернуться на президентский пост, Соединенные Штаты прибегнут к жестким мерам. Он пообещал "устроить ад" для тех, кто причастен к этим преступлениям.

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