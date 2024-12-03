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Трамп установил дедлайн для ХАМАС по освобождению израильских заложников

Трамп установил дедлайн для ХАМАС по освобождению израильских заложников

Киев  •  УНН

 • 1824 просмотра

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Дональд Трамп угрожает ХАМАС "устроить настоящий ад" на Ближнем Востоке, если израильские заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года. Он планирует принять жесткие меры после возвращения на пост президента.

Трамп пригрозил ХАМАСу, что израильские заложники должны быть освобождены до 20 января, иначе он "устроит настоящий ад" на Ближнем Востоке. Об этом сообщает новоизбранный президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп назвал данную ситуацию бесчеловечной и призвал ответственных немедленно прекратить эти действия.

Трамп отметил, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда он рассчитывает вернуться на президентский пост, Соединенные Штаты прибегнут к жестким мерам. Он пообещал "устроить ад" для тех, кто причастен к этим преступлениям.

Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе18 мая 2024, 04:35 • 30765 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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