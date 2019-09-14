Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил торговые санкции против Кубы до 14 сентября 2020 года. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома, сообщает УНН.
"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", — говорится в заявлении.
Санкции продлили в соответствии с законом 1917 года "О торговле с врагом". Он дает президенту право ограничивать торговлю со странами, враждебно настроенным против США. Также американский лидер в рамках этого закона имеет право смягчить санкции или выдать особую лицензию на сделки.
Напомним, Куба готовится к топливному кризису из-за санкций против Венесуэлы.