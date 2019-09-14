Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", — говорится в заявлении.

Санкции продлили в соответствии с законом 1917 года "О торговле с врагом". Он дает президенту право ограничивать торговлю со странами, враждебно настроенным против США. Также американский лидер в рамках этого закона имеет право смягчить санкции или выдать особую лицензию на сделки.

Напомним, Куба готовится к топливному кризису из-за санкций против Венесуэлы.