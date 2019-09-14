Трамп продовжив торгове ембарго проти Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив торгові санкції проти Куби до 14 вересня 2020 року. Відповідну заяву американського лідера розповсюдила в п'ятницю пресслужба Білого дому, повідомляє УНН.
"Я вирішив, що продовження цих заходів відносно Куби на один рік відповідає національним інтересам США", - йдеться в заяві.
Санкції продовжили відповідно до закону 1917 року "Про торгівлю з ворогом". Він дає президенту право обмежувати торгівлю з країнами, вороже налаштованим проти США. Також американський лідер в рамках цього закону має право пом'якшити санкції або видати особливу ліцензію на операції.
Нагадаємо, Куба готується до паливної кризи через санкції проти Венесуели.