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Трамп получил необходимое количество голосов избирателей для победы - CNN

Трамп получил необходимое количество голосов избирателей для победы - CNN

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп получил 304 голоса избирателей, что превышает необходимые 270 для победы. Решающими стали 40 голосов от штата Техас, а официальное утверждение результатов Конгрессом состоится 6 января 2025 года.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов избирателей для официального утверждения своей победы на президентских выборах. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов избирателей от штата Техас на заседании во вторник, 17 декабря. Несмотря на победу на выборах 5 ноября, его победа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии избирателей.

6 января 2025 года результаты утвердит Конгресс, а 20 января состоится инаугурация Трампа.

Трамп набирал 304 голоса при необходимых 270. Его соперница Камала Харрис - 167.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не присылал приглашение Зеленскому на инаугурацию 20 января. Однако он выразил готовность принять украинского президента, если тот захочет приехать.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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