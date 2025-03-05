Трамп объявил о радикальных изменениях в гендерной политике США: "Существует только 2 гендера"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил об отказе от учета гендерной идентичности при принятии решений в государственном секторе. Он подчеркнул оценку исключительно профессиональной компетентности и признание только двух биологических полов.
Трамп заявил о изменениях в политике гендерного равенства в США. Об этом сообщил Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе, передает УНН.
Детали
Лидер Америки подчеркнул, что больше не будет поддерживать инициативы, направленные на учет гендерной идентичности при принятии решений в государственном секторе и на рынке труда.
По словам Трампа, отныне главным критерием оценки любого специалиста должна быть исключительно его профессиональная компетентность, а не пол или расовая принадлежность. Он также подчеркнул, что США должны отказаться от концепции гендерной чувствительности, назвав ее "ядом".
Президент вновь подчеркнул свою консервативную позицию по вопросам гендерной идентичности, заявив, что признает только два биологических состояния – мужской и женский.
Трамп анонсировал выход США из международных соглашений и организаций05.03.25, 04:50 • 26369 просмотров