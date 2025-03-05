Трамп оголосив про радикальні зміни в гендерній політиці США: "Існує лише 2 гендери"

Трамп заявив про зміни в політиці гендерної рівності у США. Про це повідомляє Президент США Дональд Трамп заявив під час виcтупу в Конгресі, передає УНН.

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Лідер Америки наголосив, що більше не підтримуватиме ініціативи, спрямовані на врахування гендерної ідентичності при прийнятті рішень у державному секторі та на ринку праці.

За словами Трампа, відтепер головним критерієм оцінки будь-якого фахівця має бути виключно його професійна компетентність, а не стать чи расова приналежність. Він також підкреслив, що США повинні відмовитися від концепції гендерної чутливості, назвавши її "отрутою".

Президент вкотре наголосив на своїй консервативній позиції щодо питань гендерної ідентичності, заявивши, що визнає лише два біологічні стани – чоловічий та жіночий.

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