Трагическая авиакатастрофа возле аэропорта на Гавайях: что известно об инциденте
Киев • УНН
Грузовой самолет Kamaka Air Flight 689 разбился о заброшенное здание после взлета из аэропорта Гонолулу. В результате аварии и пожара погибли двое пилотов, которые выполняли тренировочный полет.
В США два пилота погибли в результате падения небольшого грузового самолета на заброшенное здание неподалеку от аэропорта Гонолулу, штата Гавайи. Об этом пишет Independent со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Детали
Власти сообщают, что небольшой грузовой самолет, выполнявший тренировочный полет, врезался в заброшенное здание вскоре после взлета из аэропорта и загорелся, в результате чего погибли два человека, находившиеся на борту.
Самолет Kamaka Air Flight 689 врезался в здание международного аэропорта имени Даниэля К. Иноуэ примерно в 15:15 во вторник, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.
На видео видно, как самолет на небольшой высоте заходит на боковую территорию аэропорта, а затем врезается в здание, образуя густой черный шлейф дыма.
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