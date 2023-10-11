В прошлом году депутаты были" скромнее": в комитете говорят, в Бюджет-2024 подали правок на 12,5 триллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. К проекту Государственного бюджета на 2024 год в парламенте было подано поправок на дополнительную сумму в 12,5 триллиона гривен, сообщила в среду председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, пишет УНН.
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"Политика окончательно вернулась в Верховную Раду. В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен", - написала Пидласа в Facebook.
Детали
По ее словам, "в 2022 депутаты были гораздо скромнее". В государственный бюджет на 2023 год, указала нардеп, были поданы 1270 предложений на общую сумму 3,7 трлн грн.
"Учесть все эти желания народных депутатов невозможно, потому что реалистично внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год, и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета", - отметила Пидласа.
Ранее
Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что во время войны хотелось бы меньше дискуссий парламента относительно государственного бюджета, в правительстве определились с приоритетами и никакие дискуссии в этой части в Минфине не готовы принимать.