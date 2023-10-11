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Торік депутати були "скромніші": у комітеті кажуть, до Бюджету-2024 подали правок на 12,5 трильйона

Торік депутати були "скромніші": у комітеті кажуть, до Бюджету-2024 подали правок на 12,5 трильйона

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. До проекту Державного бюджету на 2024 рік у парламенті було подано поправок на додаткову суму в 12,5 трильйона гривень, повідомила у середу голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, пише УНН.

Цитата

"Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйона гривень", - написала Підласа у Facebook.

Деталі

З її слів, "в 2022 депутати були набагато скромніші". До державного бюджету на 2023 рік, вказала нардеп, були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн.

"Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік, і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проекті бюджету", - зазначила Підласа.

Раніше

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що під час війни хотілося б менше дискусій парламенту щодо державного бюджету, в уряді визначилися з пріоритетами і жодні дискусії в цій частині у Мінфіні не готові приймати.

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