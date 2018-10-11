Томос для Украины: на заседании Синода продолжают обсуждать отчет экзархов
Киев • УНН
СТАМБУЛ-КИЕВ. 11 октября. УНН. В Стамбуле продолжается заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором сейчас, по последней информации, обсуждают отчет экзархов Вселенского патриарха в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, сообщает корреспондент УНН.
В частности, заседание началось еще утром, где члены Синода обсуждают отчет экзархов Вселенского патриарха Даниила и Илариона в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, который по последней информации, был принят положительно.
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Добавим, что большей информации о заседании у представителей СМИ пока нет, так как оно проходит в закрытом режиме, а члены Синода, предварительно, продолжают обсуждение без перерыва с самого утра.
Напомним, сегодня в Стамбуле продолжилась доклад экзархов, которые находились в Киеве в рамках подготовки автокефалии Украинской православной церкви, к концу дня ожидается официальное сообщение по украинскому вопросу.