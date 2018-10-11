Томос для Украины: на заседании Синода продолжают обсуждать отчет экзархов

В частности, заседание началось еще утром, где члены Синода обсуждают отчет экзархов Вселенского патриарха Даниила и Илариона в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, который по последней информации, был принят положительно.

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Добавим, что большей информации о заседании у представителей СМИ пока нет, так как оно проходит в закрытом режиме, а члены Синода, предварительно, продолжают обсуждение без перерыва с самого утра.

Напомним, сегодня в Стамбуле продолжилась доклад экзархов, которые находились в Киеве в рамках подготовки автокефалии Украинской православной церкви, к концу дня ожидается официальное сообщение по украинскому вопросу.