Томос для України: на засіданні Синоду продовжують обговорювати звіт екзархів
Київ • УНН
СТАМБУЛ-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Стамбулі продовжується засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому наразі, за останньою інформацією, обговорюють звіт екзархів Вселенського патріарха у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, засідання почалось ще вранці, де члени Синоду обговорюють звіт екзархів Вселенського патріарха Даниїла та Іларіона у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, який за останньою інформацією, був прийнятий позитивно.
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Додамо, що більшої інформації про засідання у представників ЗМІ поки немає, бо воно проходить у закритому режимі, а члени Синоду, попередньо, продовжують обговорення без перерви з самого ранку.
Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі продовжилась доповідь екзархів, які перебували в Києві у межах підготовки автокефалії українській православній церкви, до кінця дня очікується офіційне повідомлення щодо українського питання.