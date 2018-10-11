Томос для України: на засіданні Синоду продовжують обговорювати звіт екзархів

Зокрема, засідання почалось ще вранці, де члени Синоду обговорюють звіт екзархів Вселенського патріарха Даниїла та Іларіона у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, який за останньою інформацією, був прийнятий позитивно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

Додамо, що більшої інформації про засідання у представників ЗМІ поки немає, бо воно проходить у закритому режимі, а члени Синоду, попередньо, продовжують обговорення без перерви з самого ранку.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі продовжилась доповідь екзархів, які перебували в Києві у межах підготовки автокефалії українській православній церкви, до кінця дня очікується офіційне повідомлення щодо українського питання.