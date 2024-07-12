В сети появилось видео, на котором видно, как две женщины и мужчина в коляске в Одесской области требуют отпустить своего родственника, задержанного за нарушение воинского учета. На кадрах также зафиксировано, как мужчина в военной форме толкает одну из женщин на мужчину в кресле колесном, в результате чего, оба упали на землю. В Белгород-Днестровском районном ТЦК и СП отреагировали на видео и действия сотрудников, пишет УНН.

"11.07.2024 года около 18. 00 часов в Белгород-Днестровский РТЦК и СП прибыла группа гражданских лиц (5 женщин и мужчина в инвалидной коляске) с требованиями отпустить их родственника, который был доставлен в Белгород-Днестровский РТЦК и СП представителями Национальной полиции Украины за нарушение правил воинского учета, а именно: гражданин находился в розыске в связи с неприбытием по повестке", - говорится в официальном объяснении Белгород-Днестровского районного ТЦК и СП.

Они отмечают, что в 19:00 родственники гражданина начали требовать от охраны Белгород-Днестровского РТЦК и СП допустить их на территорию центра и вызвать руководство. Однако военнослужащие дневного наряда отказали им в доступе, обращаясь к Инструкции, определяющей порядок пропускного режима.

"На отказ о допуске на территорию, женщины начали требовать отпустить их родственника мотивируя незаконным задержанием вышеупомянутого гражданина. При этом постоянно провоцировали военнослужащих роты охраны на противоправные действия в отношении себя, оскорбляли их", - добавили в ТЦК.

Также стало известно, что после разговора начальника Белгород-Днестровского РТЦК и СП с родственниками гражданина, последнему была вручена повестка с указанием другой даты прибытия в РТЦК и СП.

"Относительно экспрессивного поведения военнослужащего роты охраны Белгород-Днестровского РТЦК и СП, которое зафиксировано на камеру, сообщаем, что сейчас подавляющее количество личного состава РТЦК и СП - это военнослужащие, переведенные из боевых подразделений по состоянию здоровья в результате тяжелых ранений, и которые часто находятся в процессе реабилитации и адаптации к несению службы в тыловых подразделениях Вооруженных Сил Украины", - добавили в ТЦК.

Напомним

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, прокомментировал конфликты между представителями ТЦК и военнообязанными, отметив, что обращения часто вырываются из контекста.