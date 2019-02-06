Тимошенко, Садовый и Гриценко являются самыми большими нарушителями предвыборного законодательства - ОПОРА

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В январе представители Гражданской сети ОПОРА 18 раз обращались в правоохранительные органы в связи с нарушением ведения агитации в пользу 9 кандидатов в президенты, в том числе через размещение билбордов без выходных данных. Об этом говорится на сайте ОО, передает УНН.