Тимошенко, Садовый и Гриценко являются самыми большими нарушителями предвыборного законодательства - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В январе представители Гражданской сети ОПОРА 18 раз обращались в правоохранительные органы в связи с нарушением ведения агитации в пользу 9 кандидатов в президенты, в том числе через размещение билбордов без выходных данных. Об этом говорится на сайте ОО, передает УНН.
17 из этих обращений уже зарегистрированы полицией Киевской области.
Наибольшее количество обращений (8) относительно вероятных нарушений избирательного законодательства имело место в Белой Церкви.
А чаще всего в течение января представители ОПОРЫ фиксировали билборды без выходных данных в пользу кандидата в президенты Андрея Садового - 5 раз.
Кроме того, четыре раза представители ОПОРЫ обращались к правоохранителям относительно вероятного нарушения ведения агитационной деятельности в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко. "Билборды без выходных данных были размещены в селе Святопетровское, Вышгороде, Белой Церкви и Богуславе", - уточнили в ОПОРЕ.
Не отстает от Тимошенко и другой кандидат в президенты - Анатолий Гриценко. Его наружная реклама без выходных данных была зафиксирована в Киево-Святошинском районе, Обухове и Белой Церкви.
Также в течение января представители Гражданской сети ОПОРА реагировали на билборды без выходных данных и в пользу других кандидатов в президенты, в частности - Сергея Каплина, Евгения Мураева, Александра Шевченко, Олега Ляшко, Юрия Бойко и Ольги Богомолец.
В отношении всех случаев представители ОПОРЫ написали заявление в полицию о возможном административном правонарушении по ст. 212_13 КоАП.
По словам координатора наблюдения за выборами ОПОРЫ в Киевской области Алексея Репика, все упомянутые кандидаты развесили свои рекламные борды еще до их официальной регистрации в ЦИК.
"Впрочем, официально зарегистрированный кандидат становится субъектом избирательного процесса, соответственно, все материалы, которые агитируют за кандидата, в том числе печатные материалы и наружная реклама, должны отвечать ЗУ "О выборах Президента Украины", а именно - ч. 3 ст. 59. К тому же, все кандидаты должны иметь равные условия для ведения агитации, которая должна финансироваться из избирательного фонда", - подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на 5 февраля, по данным Национальной полиции Украины, за сутки на территории государства зарегистрировано 26 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Также напомним, согласно последним рейтингам кандидатов в президенты, Тимошенко потеряла лидерство, и пока во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко.