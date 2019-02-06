Тимошенко, Садовий та Гриценко є найбільшими порушниками передвиборчого законодавства - ОПОРА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У січні представники Громадянської мережі ОПОРА 18 разів зверталися до правоохоронних органів у зв'язку з порушенням ведення агітації на користь 9 кандидатів у президенти, зокрема через розміщення білбордів без вихідних даних. Про це йдеться на сайті ГО, передає УНН.

17 з цих звернень вже зареєстровані поліцією Київської області.

Найбільша кількість звернень (8) стосовно ймовірних порушень виборчого законодавства мала місце у Білій Церкві.

А найчастіше протягом січня представники ОПОРИ фіксували білборди без вихідних даних на користь кандидата у президенти Андрія Садового — 5 разів.

Крім того, чотири рази представники ОПОРИ зверталися до правоохоронців стосовно ймовірного порушення ведення агітаційної діяльності на користь кандидатки у президенти Юлії Тимошенко. “Білборди без вихідних даних були розміщені у селі Святопетрівське, Вишгороді, Білій Церкві та Богуславі”, — уточнили в ОПОРІ.

Не відстає від Тимошенко й інший кандидат у президенти — Анатолій Гриценко. Його зовнішня реклама без вихідних даних була зафіксована у Києво-Святошинському районі, Обухові та Білій Церкві.

Також протягом січня представники Громадянської мережі ОПОРА реагували на білборди без вихідних даних і на користь інших кандидатів у президенти, зокрема — Сергія Капліна, Євгенія Мураєва, Олександра Шевченка, Олега Ляшка, Юрія Бойка та Ольги Богомолець.

Стосовно всіх випадків представники ОПОРИ написали заяву у поліцію про ймовірне адміністративне правопорушення за ст. 212_13 КУпАП.

За словами координатора спостереження за виборами ОПОРИ у Київській області Олексія Рєпіка, усі згадані кандидати розвісили свої рекламні борди ще до їхньої офіційної реєстрації у ЦВК.

“Утім, офіційно зареєстрований кандидат стає суб’єктом виборчого процесу, відповідно, усі матеріали, які агітують за кандидата, зокрема друковані матеріали та зовнішня реклама, мають відповідати ЗУ "Про вибори Президента України“, а саме — ч. 3 ст. 59. До того ж, всі кандидати повинні мати рівні умови для ведення агітації, яка має фінансуватися з виборчого фонду”, — наголосив він.

Нагадаємо, станом на 5 лютого, за даними Національної поліції України, за добу на території держави зареєстровано 26 повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

Також нагадаємо, згідно з останніми рейтингами кандидатів у президенти, Тимошенко втратила лідерство, і поки що до другого туру президентських виборів виходять Зеленський та Порошенко.

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