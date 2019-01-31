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Тимошенко втратила лідерство: до другого туру президентських виборів виходять Зеленський і Порошенко

Тимошенко втратила лідерство: до другого туру президентських виборів виходять Зеленський і Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Соціологічна компанія SOCIS опублікувала дослідження електоральних настроїв українців напередодні президентських виборів. Юлія Тимошенко втратила лідерство, її посунув Володимир Зеленський, а Петро Порошенко піднявся на друге місце, передає УНН з посиланням на дані дослідження.

Так, за Володимира Зеленського серед усіх опитаних готові проголосувати 15,9% виборців. Серед тих, хто піде на вибори та вже визначився – 23%.

За Петра Порошенка свої голоси готові віддати 10,5% українців серед усіх і 16,4% серед тих, хто збирається на дільниці та вже зробив вибір.

Юлію Тимошенко підтримують 10,3% виборців серед усіх, і 15,7% - серед тих, хто визначився.

На четвертому місці у рейтингу розташувався Юрій Бойко із показниками 6,1% (серед усіх) та 9,3% (серед "визначених").

П’ятірку лідерів президентських перегонів замикає Анатолій Гриценко з 5,2% голосів від усіх та 8,1% голосів від "визначених".

За ним слідують Олег Ляшко, Олександр Шевченко, Андрій Садовий, Євген Мураєв та замикає ТОП-10 Олександр Вілкул.

7,3% виборців повідомили, що "не голосували б на виборах", ще 23,4% українців – досі не визначилися із вибором.

Крім того, найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Порошенка – 20,5%. Перемогу Тимошенко прогнозують 19,9% опитаних, а Зеленському – 10,8%.

Значна частина опитаних (36,4%) ще не змогли визначитись із тим, хто на їхню думку стане наступним президентом.

Дослідження було проведено з 16 по 29 січня 2019 року силами трьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс"; Київський міжнародний інститут соціології (КМІС); Центр Разумкова.

Вибірка становить 11 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка дослідження: +/– 0,9%

Зауважимо, що з часу останньої соціології від 28 січня вже екс-лідер президентських перегонів Тимошенко втратила близько 5% підтримки (з 20,8% до 15,7% серед тих, хто піде на вибори та визначився).

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