Тимошенко потеряла лидерство: во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко

Так, за Владимира Зеленского среди всех опрошенных готовы проголосовать 15,9% избирателей. Среди тех, кто пойдет на выборы и уже определился - 23%.

За Петра Порошенко свои голоса готовы отдать 10,5% украинцев среди всех и 16,4% среди тех, кто собирается на участок и уже сделал выбор.

Юлию Тимошенко поддерживают 10,3% избирателей среди всех, и 15,7% - среди тех, кто определился.

На четвертом месте в рейтинге расположился Юрий Бойко с показателями 6,1% (среди всех) и 9,3% (среди "определившихся").

Пятерку лидеров президентской гонки замыкает Анатолий Гриценко с 5,2% голосов среди всех и 8,1% голосов среди "определившихся".

За ним следуют Олег Ляшко, Александр Шевченко, Андрей Садовый, Евгений Мураев и замыкает ТОП-10 Александр Вилкул.

7,3% избирателей сообщили, что "не голосовали бы на выборах", еще 23,4% украинцев - до сих пор не определились с выбором.

Кроме того, наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 20,5%. Победу Тимошенко прогнозируют 19,9% опрошенных, а Зеленскому - 10,8%.

Значительная часть опрошенных (36,4%) еще не смогли определиться с тем, кто по их мнению станет следующим президентом.

Исследование было проведено с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр Разумкова.

Выборка составляет 11000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность исследования: +/- 0,9%.

Отметим, что со времени последней социологии от 28 января уже экс-лидер президентской гонки Тимошенко потеряла около 5% поддержки (с 20,8% до 15,7% среди тех, кто пойдет на выборы и определился).