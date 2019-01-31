Тимошенко потеряла лидерство: во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Социологическая компания SOCIS опубликовала исследование электоральных настроений украинцев накануне президентских выборов. Юлия Тимошенко потеряла лидерство, ее подвинул Владимир Зеленский, а Петр Порошенко поднялся на второе место, передает УНН со ссылкой на данные исследования.
Так, за Владимира Зеленского среди всех опрошенных готовы проголосовать 15,9% избирателей. Среди тех, кто пойдет на выборы и уже определился - 23%.
За Петра Порошенко свои голоса готовы отдать 10,5% украинцев среди всех и 16,4% среди тех, кто собирается на участок и уже сделал выбор.
Юлию Тимошенко поддерживают 10,3% избирателей среди всех, и 15,7% - среди тех, кто определился.
На четвертом месте в рейтинге расположился Юрий Бойко с показателями 6,1% (среди всех) и 9,3% (среди "определившихся").
Пятерку лидеров президентской гонки замыкает Анатолий Гриценко с 5,2% голосов среди всех и 8,1% голосов среди "определившихся".
За ним следуют Олег Ляшко, Александр Шевченко, Андрей Садовый, Евгений Мураев и замыкает ТОП-10 Александр Вилкул.
7,3% избирателей сообщили, что "не голосовали бы на выборах", еще 23,4% украинцев - до сих пор не определились с выбором.
Кроме того, наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 20,5%. Победу Тимошенко прогнозируют 19,9% опрошенных, а Зеленскому - 10,8%.
Значительная часть опрошенных (36,4%) еще не смогли определиться с тем, кто по их мнению станет следующим президентом.
Исследование было проведено с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр Разумкова.
Выборка составляет 11000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).
Статистическая погрешность исследования: +/- 0,9%.
Отметим, что со времени последней социологии от 28 января уже экс-лидер президентской гонки Тимошенко потеряла около 5% поддержки (с 20,8% до 15,7% среди тех, кто пойдет на выборы и определился).