Народный депутат Юлия Тимошенко требует немедленно отменить повышение цен на электроэнергию.

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко выразила уверенность, что цена киловатта атомной энергии, которая и идет на нужды украинского потребителя - 97 копеек. Поэтому, по ее мнению, для повышения стоимости электроэнергии до 4.32 грн. не было никаких причин.

Максимальная честная цена электроэнергии может быть 97 копеек за киловатт! Откуда эти коррупционеры насчитали 4 гривны 32 копейки, почти в 4,5 раза больше? Все очевидно. Просто прикрываясь войной, с нас дерут три кожи, цинично и жестоко - отмечает Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отмечает, что разрушение тепловых электростанций в результате российской агрессии не является и не может быть причиной поднятия тарифа на электроэнергию. А сами тепловые электространции, которые находятся в частных руках, можно восстановить в течение двух недель.

Во-первых, люди не потребляют для бытовых нужд электроэнергию с тепловых электростанций, потребляют только атомную электроэнергию. Во-вторых. Сегодня достаточно оборудования для ремонта тепловых электростанций без ваших денег. Нужно его только переставить с неработающих блоков на работающие. Для этого нужно не более двух недель. И третье, если таки потребуется минимум денег для ремонта частных тепловых электростанций, то эти деньги систематически дают или наши западные партнеры, или государственный бюджет. Повышение тарифов здесь ни при чем - утверждает Юлия Тимошенко.

Тимошенко считает, что "несправедливый тариф" нужно немедленно отменить, а она сама будет делать для этого все возможное. "Батькивщина" уже инициировала создание временной следственной комиссии в Верховной Раде для проверки энергетической сферы Украины.

По словам Тимошенко, чтобы исправить ситуацию, необходимо отменить повышение стоимости электроэнергии, отменить повышение стоимости транспортировки электричества, создать Единый центр управления энергетическим комплексом на время войны и восстановить справедливую систему энергорынка. Также одной из основных причин повышения тарифов Тимошенко считает преобразование государственного "Энергоатома" в акционерное общество. После этого решения началось повышение тарифа в платежках украинцев с 1.4 до 2.64 грн., а теперь до 4.32 грн.

"Во время войны и прикрываясь войной у украинской нации де-факто забрали одно из самых ценных в Европе производств электроэнергии - государственное предприятие "Энергоатом". Именно государственное предприятие "Энергоатом" всегда давало Украине более 50% всего производства электроэнергии по самым дешевым ценам. Например, цена на атомную электроэнергию в 2019 году составляла 57 коп./кВт.

"Энергоатом" у украинской нации забрали законом №2896-IX, который был подписан Президентом 6 февраля 2023 года. В разгар войны. Кому война, а кому "Энергоатом". Теперь хитрые подонки, получившие управление "Энергоатомом", могут как угодно грабить нас. Вот первая и главная причина, почему повышается тариф на электроэнергию, потому что "Энергоатом" больше не народный", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также напомнила, что ранее премьер-министр заявлял о намерении поднять тариф до 7-8 грн и призвала срочно вернуть "Энергоатом" под контроль государства.

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