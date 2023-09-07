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Временно отменяются некоторые поезда из Украины в Польшу: на какое время, в чем причина

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. До шестого октября отменяются некоторые поезда из Киева и Харькова в Перемышль. Еще несколько поездов из Украины в Польшу изменят график движения. Об этом сообщает УНН с ссылкой на “Укрзализныцю”.

Отмена поездов и изменения в графике движения связаны с тем что с 8 сентября Польша начинает ремонтные работы на своем участке железнодорожного пути.

Детали

В “Укрзализныце” напомнили о четырех основных изменениях связанных с ремонтными работами:

— поезда № 89/90 Киев — Перемышль и № 73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября до 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены;

— с 3 сентября назначен новый дневной поезд № 119/120 Киев — Хелм;

— по пятницам и субботам отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: действующего № 705/706 Киев — Перемышль; нового № 707/708 Киев — Перемышль. Другие № 53/54, № 89/90, № 31/32, № 35/36, № 73/74, № 715/716 будут отменены;

— поезд № 54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00). № 36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Укрзализныця” получит 100 млн евро на восстановление инфраструктуры.

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