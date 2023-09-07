Тимчасово скасовуються деякі потяги з України до Польщі: на який час, у чому причина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. До шостого жовтня скасуються деякі потяги з Києва та Харкова до Перемишля. Ще декілька потягів з України до Польщі змінять графік руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.

Скасування потягів та зміни у графіку руху пов’язані із тим що з 8 вересня Польща розпочинає ремонтні роботи на своїй ділянці залізничної колії.

Деталі

В “Укрзалізниці” нагадали про чотири основні зміни пов’язані із ремонтними роботами:

— поїзди № 89/90 Київ — Перемишль та № 73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані;

— з 3 вересня призначено новий денний поїзд № 119/120 Київ — Хелм;

— по пʼятницях та суботах відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: діючого № 705/706 Київ — Перемишль; нового № 707/708 Київ — Перемишль. Інші № 53/54, № 89/90, № 31/32, № 35/36, № 73/74, № 715/716 будуть скасовані;

— поїзд № 54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). № 36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Укрзалізниця” отримає 100 млн євро на відновлення інфраструктури.

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