Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

Мэр Харькова Игорь Терехов комментируя взрыв, который был слышен в городе заявил, что это был сбит российский беспилотник. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается взрыва - это работала ПВО. Был сбит беспилотный аппарат нашего противника - рассказал Терехов.

Терехов сообщал в 12:30, что в Харькове был слышен взрыв.

Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы