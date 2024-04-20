Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты
  •  9413 просмотра

ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

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  •  108467 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  80379 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100691 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206309 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236621 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  232863 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  363144 просмотра

Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российский беспилотник был сбит противовоздушной обороной в Харькове, в результате чего в городе прогремел взрыв.

Война •   •  4451 просмотра
Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф

"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

россияне распространяют дезинформацию, чтобы посеять раздор между Харьковом и другими регионами Украины, заявляя, что Киев ничего не делает для усиления обороны Харькова.

Война •   •  5965 просмотра
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

Возмущенные отказом своего правительства предоставить военную помощь Украине, словаки собрали на этой неделе почти 2 миллиона евро на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением.

Война •   •  6683 просмотра
Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

Польские протестующие планируют ослабить блокаду границы на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне", позволив грузовикам, кроме тех, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию из Украины, въезжать в Польшу с 8:00 утра 21 апреля.

Экономика •   •  6883 просмотра
Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

Расследование уголовного производства по уклонению от военной службы руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина саботируют уже более 4 месяцев благодаря тесному знакомству Шабунина с заместителем директора ГБР Олефиренко.

политика •   •  7467 просмотра
Дело Шабунина об уклонении от армии не движется из-за личных знакомств - журналист

Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске

Из-за российских ударов по Волчанску на Харьковщине 19 апреля два человека погибли, еще двое - ранены.

Война •   •  9255 просмотра
Прокуратура показала последствия атаки рф по многоэтажке в Волчанске

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К в рф

Российские истребители МиГ-31К взлетели с аэродрома в россии, в связи с этим в Украине объяви воздушную тревогу из-за потенциальной ракетной опасности.

Война •   •  10549 просмотра
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К в рф

К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Укрзализныця возвращает скоростной поезд Интерсити+ в Одессу в тестовом режиме: поезда будут курсировать из Киева в Одессу и в обратном направлении 3, 4 и 5 мая, а 4 и 5 мая назначены дополнительные поезда во Львов в связи с повышенным спросом во время пасхальных выходных.

Общество •   •  10780 просмотра
К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

Департамент военной контрразведки СБУ за месяц уничтожил 11 танков, 24 бронетранспортера, 36 артиллерийских систем, 4 системы ПВО, 21 единицу военного транспорта, 35 огневых позиций и укрытий, 4 склада боеприпасов и горючего, а также радар дальнего радиуса действия на территории России с помощью ударных беспилотников в координации с украинской артиллерией.

Война •   •  11806 просмотра
Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Украинский фильм "Я и Феликс" Ирины Цилык собрал 1,296,295 миллиона гривен и за первую неделю проката его посмотрели 8,419 зрителей.

Культура •   •  10782 просмотра
За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен