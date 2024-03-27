Теракт в подмосковье: в ГУР объяснили, как рф может использовать этот инцидент

москва будет использовать теракт в подмосковье, чтобы оправдать тотальную мобилизацию российского населения и эскалацию войны против Украины. В то же время нельзя исключить, что тему борьбы с ИГИЛ и терроризмом в целом кремль попытается использовать для выхода из международной изоляции и отвлечения внимания мира от военных преступлений.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Чем больше россияне настаивают на том, чтобы обвинить нас в нападении, тем больше становится понятным, что они имеют очень сильные интересы в отношении этого нападения - заявил Черняк.

На вопрос, что он ответит на обвинения кремля, который показывает пальцем на Киев, Черняк ответил:

Вся российская информационная машина, включая Путина, даже вопреки всей логике пыталась свалить вину на наши службы. Однако многочисленные несоответствия и ложь в версиях, которые они распространяли, в частности то, что террористам в полицейской диктатуре удалось достичь Брянской области беспрепятственно и молниеносно, использовав своеобразное "окно" на границе с Украиной, только подтверждают оценки собственной заинтересованности Москвы в этом теракте - сказал он.

Он отметил, что диапазон действий российских служб и их возможности проникновения в террористические организации достаточно широки.

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Если принять во внимание спектр действий российских служб и их возможности проникновения в террористические организации, поверьте, достаточно широкие, то тезис о якобы причастности путинских спецслужб к этому теракту вовсе не кажется странным. Разницы между ФСБ и террористическими группировками нет: корень один - зло - сказал Черняк.

На уточняющий вопрос какую пользу принесла бы путину эта атака, Черняк сказал:

москва использует эту атаку, чтобы оправдать тотальную мобилизацию российского населения и эскалацию войны против Украины. Важная деталь: накануне прошлой пятницы пресс-секретарь путина Дмитрий Песков определял конфликт в Украине как войну, а не как "специальную военную операцию". Такого никогда не было. Они начинают готовить общественное мнение к мысли, что им всем придется идти воевать. Но есть и другое - рассказал Черняк.

Он отметил, что слова российских официальных лиц о восстановлении смертной казни в отношении четырех арестованных подтверждают подход, основанный на жестокости, как в России, так и на оккупированных украинских территориях.

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В этом случае путинские спецслужбы смогут применить определение террориста против любого и казнить, не заметая следы, как раньше, а публично и "законно". В то же время нельзя исключить, что тему борьбы с ИГИЛ и терроризмом в целом кремль попытается использовать для выхода из международной изоляции и отвлечения внимания мира от военных преступлений, которые едва ли не ежедневно совершаются в Украине - сказал Черняк.

Напомним,

Посол Украины в Германии отверг заявления о "замораживании" войны.