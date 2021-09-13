Теплая и сухая погода: синоптики дали прогноз до середины недели
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По-осеннему теплая и преимущественно сухая погода сохранится в Украине как минимум до середины недели. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток, 14-16 сентября, в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 8-14°, днем 18-24°, завтра на юге и востоке страны 25-28°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 21-24°.
Добавим
Украину на несколько дней накроет чрезвычайная пожарная опасность.