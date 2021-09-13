Тепла і суха погода: синоптики дали прогноз до середини тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. По-осінньому тепла та переважно суха погода збережеться в Україні щонайменше до середини тижня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 14-16 вересня, в Україні переважно без опадів, лише завтра на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 8-14°, вдень 18-24°, завтра на півдні та сході країни 25-28°.
Доповнення
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 21-24°.
Додамо
Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека.