Теннисистка Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA International с призовым фондом 250 тыс. долл. - Jiangxi Open, который проходит в Наньчане (Китай), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда уроженка Николаева, посеянная под 7 номером, разгромила Далила Якупович из Словении - 6:2, 6:2.
За выход в полуфинал теннисистка поспорит с победительницей встречи между сербкой Ниной Стоянович и Самантой Стосур из Австралии.
Примечательно, что Козлова второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA. В феврале украинка играла в четвертьфинале турнира WTA International в Будапеште (Венгрия).