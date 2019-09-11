Теннисистка Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106202 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110760 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117017 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123323 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149916 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192365 просмотра

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Теннисистка Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Теннисистка Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Киев  •  УНН

 • 11351 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA International с призовым фондом 250 тыс. долл. - Jiangxi Open, который проходит в Наньчане (Китай), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго раунда уроженка Николаева, посеянная под 7 номером, разгромила Далила Якупович из Словении - 6:2, 6:2.

За выход в полуфинал теннисистка поспорит с победительницей встречи между сербкой Ниной Стоянович и Самантой Стосур из Австралии.

Примечательно, что Козлова второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA. В феврале украинка играла в четвертьфинале турнира WTA International в Будапеште (Венгрия).

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