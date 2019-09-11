Тенісистка Козлова вийшла у чвертьфінал турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру WTA International з призовим фондом 250 тис. дол. – Jiangxi Open, який триває у Наньчані (Китай), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду уродженка Миколаєва, посіяна під 7 номером, розгромила Далілу Якупович зі Словенії – 6:2, 6:2.
За вихід до півфіналу тенісистка посперечається з переможницею зустрічі між сербкою Ніною Стоянович і Самантою Стосур із Австралії.
Примітно, що Козлова вдруге в сезоні вийшла до чвертьфіналу турніру WTA. У лютому українка грала в чвертьфіналі турніру WTA International в Будапешті (Угорщина).